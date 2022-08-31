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Rivals100 2024 Florida CB Charles Lester lining up five game-day visits

Riverview High School four-star CB Charles Lester
Riverview High School four-star CB Charles Lester (Ryan Wright)
Ryan Wright • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RWrightRivals
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