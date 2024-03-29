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Ranking the contenders: Rivals100 OL Mason Short
John Garcia Jr.
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
On April 3, 2023, blue-chip offensive line recruit Mason Short made a very early commitment to Nick Saban and Alabama. He would of course hold that pledge through the legendary coach's retirement i...
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