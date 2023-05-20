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Prospects take to social media to react to Georgia's Scavenger Hunt

Jed May • UGASports
Staff

One of Georgia's biggest recruiting days of the year has arrived.

The Bulldogs are holding their annual Scavenger Hunt recruiting event on May 20. Prospects from across the country have descended on Athens for a day of fun and games throughout Georgia's campus.

UGASports is compiling social media reactions from those prospects throughout the day.

CHECK OUT THE UGASPORTS SOCIAL MEDIA REACTION THREAD FROM THE SCAVENGER HUNT

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