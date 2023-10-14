News More News
ago football Edit

Postgame Overreaction Show: UGA vs. Vandy

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Hosts Paul Maharry and Radi Nabulsi are joined by a plethora of Dawg fans to discuss the 37-20 for Georgia over Vanderbilt. It wasn't pretty, but neither was the show.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}