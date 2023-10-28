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Postgame Overreaction Show: UGA vs. UF

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Hosts Paul Maharry and Radi Nabulsi were joined by some of the best Dawg fans around to discuss the 43-20 victory for the Bulldogs. Sure, the game was great for the Dawgs, but there is always something to overreact about.

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