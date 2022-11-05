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Postgame Overreaction Show: UGA vs. Tennessee

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry

The Dawgs beat the almighty Vols 27-13. We thought Tennessee was good? Let's overreact together. Hosts Paul Maharry and Radi Nabulsi have a ton of fans on to sound off on the historic win inside Sanford Stadium.

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