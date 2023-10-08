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Postgame Overreaction Show: UGA vs. Kentucky

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Hosts Paul Maharry and Radi Nabulsi were joined by a bunch of rabid Dawg fans to discuss the Georgia victory. The overreactions leaned more toward the positive side, though.

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