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Postgame Overreaction Show: UAB

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Hosts Paul Maharry and Radi Nabulsi were joined by some great callers on this week's episode. Uncle Lou made an appearance and we even had someone come on and compare a player to Michael Irvin. One of the best shows, yet.

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