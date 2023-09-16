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Postgame Overreaction Show: South Carolina

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry

Hosts Paul Maharry and Radi Nabulsi were joined by several guests to discuss the 24-14 victory for the Dawgs. Who is to blame for the lack of offense? What about the defense? Folks were overreacting, to put it mildly.

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