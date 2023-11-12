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Postgame Overreaction Show: Georgia vs. Ole Miss

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Hosts Paul Maharry and Radi Nabulsi discuss the absolute beatdown that the Georgia Bulldogs put on the Ole Miss Rebels. 52 points on a top ten team is insane.

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