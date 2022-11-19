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Postgame Overreaction Show: Georgia vs. Kentucky

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Host Paul Maharry is joined by UGASports.com's Jason Butt, as they overreact to the 16-6 victory by the Dawgs. There is a lot to overreact about.

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