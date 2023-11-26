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Postgame Overreaction Show: Georgia vs. Georgia Tech

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Hosts Paul Maharry and Radi Nabulsi were joined by Dawg fans all around the world to overreact to the 31-23 victory for Georgia. Also, they talk about getting over the 'little brother' syndrome with Alabama.

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