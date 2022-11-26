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WATCH: The Postgame Overreaction Show

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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The Dawgs came out sluggish in the first half, but were able to finally put the game away in the second. Hosts Paul Maharry and Radi Nabulsi overreacted about it. They were joined by a ton of great callers and looked ahead to the SEC Championship game.

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