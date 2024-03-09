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Pod Don't Lie: Georgia players after the NFL Combine

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young recap where Georgia players stand in the NFL Draft process after many of the Bulldogs worked out for scouts at the NFL Combine. The players have Pro Day in Athens next week and the draft coming next month.

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