 UGASports - Plays of the Week: August 26-28
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Plays of the Week: August 26-28

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

This week's best plays are headlined by five-stars Walter Nolen and UGA QB commit Gunner Stockton.

Prospects featured:
Nathan Acevedo
Walter Nolen
Jaylon Glover - Utah commit
Gunner Stockton - Georgia commit
Cormani McClain
Adarius Redmond
Braeden Marshall
Omarion Hampton - North Carolina commit
Jyvonte Mcclendon - South Carolina commit

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