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PHOTOS: Georgia vs Oregon in the Chick-fil-a Kickoff Game

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Georgia defeated Oregon 49-3 in the Chick-fil-a Kickoff Game on Sept. 3, 2022, in Atlanta, Georgia.


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