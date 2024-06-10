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PHOTOS: Fan shots of Georgia's game three against N.C. State
Lance McCurley
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UGASports
Staff Writer
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.
Despite Georgia losing to N.C. State to end the Bulldogs' 2024 season, fans were out and about during Monday night's contest. UGASports was on hand to capture some of these special moments.
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