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{{ timeAgo('2023-03-16 19:13:05 -0500') }} football Edit

PHOTOS: A look inside the second practice of spring

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from a 16-minute window of practice viewing on March 16, 2023, in Athens, Georgia.


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