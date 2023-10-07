News More News
ago football Edit

Photo Gallery - Recruiting visitors for Georgia vs. Kentucky

Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

Top-ranked Georgia hosted a number of recruits, prospects, and commits for its game against No. 20 Kentucky on Oct. 7, 2023. Below, is the album of the Bulldogs' visitors on Saturday.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}