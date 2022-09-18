Georgia took care of business on the road and left out of South Carolina with a victory over Shane Beamer and his team.

Below are the grades, presented by PFF, for the Dawgs' 48-7 victory over the Gamecocks.

Here's a frame of reference. All players are graded on every snap in which they participate.

60-70 = average numbers for college

71-84 = above average to great starters

85+ is elite