The Bulldog faithful showed up in Atlanta and helped create havoc inside Mercedes Benz Stadium for the Oregon Ducks.

Below are the grades, presented by PFF, for the Bulldogs' 49-3 victory over the Ducks.

Here's a frame of reference. All players are graded on every snap in which they participate.

60-70 = average numbers for college

71-84 = above average to great starters

85+ is elite