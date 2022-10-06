No. 2 ranked Georgia (5-0) will take on Auburn (3-2) on Saturday. The Dawgs orchestrated a come-from-behind victory over Missouri 26-22 last Saturday. Auburn is coming off a crushing 21-17 loss to LSU.

Analyst Trent Smallwood uses Pro Football Focus (PFF) season grades to compare each unit for the upcoming game at 3:30 p.m. on Saturday afternoon.