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No. 1 QB Dylan Raiola to UGA

Dave Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Dave Berry and Adam Gorney break down the news that top 2024 quarterback prospect Dylan Raiola has committed to the Bulldogs.

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