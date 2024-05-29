PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
New offers from Georgia and Clemson shake up CB Andrew Purcell's plans
Sam Spiegelman
•
Rivals.com
National Recruiting Analyst
One of the top defenders in Alabama has enjoyed a riveting finish to an even more exciting spring.Three-star Enterprise (Ala.) CB Andrew Purcell, a top-50 prospect at his position in the 2025 cycle...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VnYS5yaXZhbHMuY29tL25l
d3MvbmV3LW9mZmVycy1mcm9tLWdlb3JnaWEtYW5kLWNsZW1zb24tc2hha2Ut
dXAtY2ItYW5kcmV3LXB1cmNlbGwtcy1wbGFucyIsCiAgICBjc19mcGlkOiAn
Km51bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcq
bnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9u
KCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3Jp
cHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2Ny
aXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUg
ZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUg
dGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcu
Y29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJl
Zm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAg
PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/
YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdWdhLnJpdmFscy5j
b20lMkZuZXdzJTJGbmV3LW9mZmVycy1mcm9tLWdlb3JnaWEtYW5kLWNsZW1z
b24tc2hha2UtdXAtY2ItYW5kcmV3LXB1cmNlbGwtcy1wbGFucyZjNT0yMDIy
NzMzMTYwJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4K
PCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==