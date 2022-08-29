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Monday Practice Report: What we saw, what we learned

Jed May • UGASports
Staff

The first game week practice of the year happened on Monday afternoon.

The media got to view 13 minutes of practice on Monday as the Bulldogs prepare for Oregon. Check out our practice report to see what we saw and learned from today's session.

MONDAY PRACTICE REPORT

Georgia wide receiver Kearis Jackson (10) during Georgia’s practice session in Athens, Ga., on Thursday, Aug. 4, 2022. (Photo by Tony Walsh/UGA Sports Communications)
Georgia wide receiver Kearis Jackson (10) during Georgia’s practice session in Athens, Ga., on Thursday, Aug. 4, 2022. (Photo by Tony Walsh/UGA Sports Communications)
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