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Live updates from Under Armour Future 50

Trent Smallwood • UGASports
Staff
@SmallwoodTrent

Many of the nation's top prospects are descending on Bradenton, Florida.

IMG Academy is hosting this year's Under Armour Future 50 event. Top recruits will speak with reporters and conduct drills in the coming days.

UGASports is live on the scene. Follow along with our live thread to stay updated on this weekend's proceedings.

CHECK OUT THE UNDER ARMOUR FUTURE 50 LIVE THREAD HERE.

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