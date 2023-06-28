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Live updates from NextGen 5-Star Pro Day

2025 five-star safety DJ Pickett.
2025 five-star safety DJ Pickett. (Nick Lucero/Rivals.com)
Jed May • UGASports
Staff

Many of the nation's top underclassmen have descended on Atlanta.

Rivals is partnered with NextGen to host the NextGen 5-Star Pro Day. Top prospects from around the country will be participating in drills as well as seminars designed to help them prepare for their college careers.

UGASports will be on the scene throughout the day.

CHECK OUT THE UGASPORTS 5-STAR PRO DAY UPDATES THREAD HERE.

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