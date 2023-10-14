News More News
ago football Edit

Live from Vanderbilt

Anthony Dasher • UGASports
Editor

NASHVILLE - It's game day at top-ranked Georgia (6-0, 3-0) gets an early start with today's noon kickoff against Vanderbilt.

CBS will broadcast the game.

As usual, UGASports is on hand to bring you complete coverage, and you can follow along with all the pregame notes here.


Watch Along Show

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}