Advertisement
News More News
ago football Edit

Live from Sanford Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

We're live from Sanford Stadium as No. 2 Georgia and No. 9 Ole Miss tangle starting at 7:08 p.m. on ESPN.

There are going to be plenty of pre-game tidbits to keep an eye on, so stay with UGASports throughout the pregame for all the latest.

Just click the link here.

Watch Along Show with Jim Donnan

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement