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Live from Sanford Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

The games only get better from here.

This afternoon, No. 2 Georgia entertains No. 12 Missouri in a game with significant SEC and national implications.

Kickoff is set for 3:30 p.m. on CBS.

For all your pregame coverage, stay with UGASports and check this link often for all the latest news leading up to kickoff.

The Watch Along Show with Jim Donnan

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