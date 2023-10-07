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Live from Sanford Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

We're live from Sanford Stadium as top-ranked Georgia gets ready to kick off against No. 20 Kentucky.

Gametime is set for 7 p.m. on ESPN.

For all your pregame notes and injury updates, be sure to stay with this post as we will update right up until kickoff.

All of our pre-game coverage 

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