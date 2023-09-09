News More News
ago football Edit

Live from Sanford Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

We're live from Sanford Stadium as No. 1 Georgia gets ready to entertain Ball State.

Kickoff is set for noon on ESPN2.

As usual, stay without UGASports throughout the pregame as we will update our thread here right up until kickoff with all the breaking news.


Dawg Walk

Watch Along Show with Jim Donnan

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}