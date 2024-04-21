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Live from Rivals Atlanta Camp
Anthony Dasher
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UGASports
Editor
ATLANTA - Many of the southeast's top prospects have converged on Atlanta for today's Rivals Atlanta Camp.
UGASports is there en masse, and bringing tons of exclusive updates throughout the day.
Tons of content coming, including a running thread of all the action which you can follow along with here.
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