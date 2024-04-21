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Live from Rivals Atlanta Camp

Anthony Dasher • UGASports
Editor

ATLANTA - Many of the southeast's top prospects have converged on Atlanta for today's Rivals Atlanta Camp.

UGASports is there en masse, and bringing tons of exclusive updates throughout the day.

Tons of content coming, including a running thread of all the action which you can follow along with here.

The Atlanta Rivals Camp is taking place today and UGASports has you covered.
The Atlanta Rivals Camp is taking place today and UGASports has you covered.
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