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Live from Neyland Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

KNOXVILLE, Tenn. - We're live from Neyland Stadium as top-ranked Georgia (10-0,7-0) prepares to take on No. 18 Tennessee (7-3, 3-3).

The stakes are obviously high for the Bulldogs, who look to lock up their third-straight undefeated season in conference play.

As usual, stay with UGASports throughout the day, including all of our pregame notes which you can find here.

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