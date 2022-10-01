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{{ timeAgo('2022-10-01 16:22:31 -0500') }} football Edit

Live from Missouri

Anthony Dasher • UGASports
Editor

COLUMBIA, Mo. - We're live from Farout Field and Memorial Stadium as top-ranked Georgia takes on Missouri.

Be sure to stay with UGASports throughout the pre-game and later after the contest for complete coverage.

All pre-game notes will be posted here. Also, be sure to catch the Watch Along Show with Jim Donnan, Radi Nabulsi and Dayne Young.

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