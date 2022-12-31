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{{ timeAgo('2022-12-31 14:57:10 -0600') }} football Edit

Live from Mercedes-Benz Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

ATLANTA - We're live from Mercedes-Benz Stadium as Georgia (13-0) and Ohio State (11-1) battle in the Chick-fil-A Peach Bowl for a spot in the national championship.

Be sure to follow our live pre-game thread for all your pregame notes leading up to kickoff. Once the game begins, feel free to check out our Watch Along Show with former head coach Jim Donnan.

The Watch Along Show

Game Week Coverage

UGASports - Complete coverage from Atlanta (rivals.com)

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