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Live from Jordan-Hare Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

AUBURN - We're live from Jordan-Hare Stadium as top-ranked Georgia takes on Auburn this afternoon at 3:30 on CBS.

As usual, be sure to follow our pregame thread here for all the news and injury updates leading up to the game.

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