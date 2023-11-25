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ago football Edit

Live from Bobby Dodd Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

ATLANTA - Good evening from a breezy Bobby Dodd Stadium as No. 1 Georgia takes on Georgia Tech.

Kickoff is set for 7:30 on ABC.

As usual, stick with UGASports throughout the pregame and later after the contest is complete.

We'll post all of our pregame notes in this thread.

Postgame Overreaction Show

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