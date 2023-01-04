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Keep up with the Bulldogs: Your Natty Coverage Headquarters

Anthony Dasher • UGASports
Editor

The Georgia Bulldogs are headed to Los Angeles to take on Texas Christian for the National Championship and UGASports will be there en masse to bring you complete coverage.

To make sure you don't miss a lick of our coverage, we've set up this One-Stop-Shop where you will be able to find ALL of our content leading up to Monday's BIG game.

Hope everyone enjoys!

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