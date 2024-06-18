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Georgia recruiting: Who's next?
Radi Nabulsi
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UGASports
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Georgia has landed commitments after its last two major recruiting weekends. Now the Bulldogs have hosted a third big weekend. So who will be the next commit? We discuss that and more on this week's episode of Rumors vs. FACTS.
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