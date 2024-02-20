Advertisement
News More News
ago football Edit

Georgia Recruiting: watch Rumors vs. FACTS

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Atlanta stop of the Under Armour camp series was full of Georgia targets going head to head. We talked about the top performers and what they had to say about the Bulldogs.

WATCH

Advertisement

LISTEN

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement