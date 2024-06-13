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Georgia recruiting - Silent commits watch

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

On this week's episode of Rumors Vs. Facts we look at a hugely successful recruiting weekend for the Georgia Bulldogs. We discuss the new commits and talk about some silent pledges.

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