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Georgia recruiting: Rumors vs. Facts
Radi Nabulsi
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UGASports
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The Bulldogs added their first receiver to the Class of 2025, but not their last. Let's look at the other targets who will be in Athens in the coming weeks, plus the long list of other coveter prospects who will visit Georgia soon.
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