Advertisement
News More News
ago football Edit

Georgia recruiting: Rumors vs. FACTS

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

Why did Georgia let Dylan Raiola go? Which Georgia offensive signees were underrated by Rivals? These are just a few of the topics we covered with Joe Windon of National Preps.

WATCH

Advertisement

LISTEN

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement