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Georgia recruiting: Rumors vs. FACTS

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Will Georgia land the No. 1 recruiting class in the nation? Who will flip? Who will stay? What is the latest on Walter Nolan? We separate the facts from the fiction.

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