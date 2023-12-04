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Georgia Recruiting: Rumors vs. Facts

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

On this week's episode of Rumors vs. FACTS, the UGASports guys look at all the players who went into the Transfer Portal and who the Bulldogs might want to sign. We answer viewer questions about Mykell Williams and much more. There are even a few jokes tossed around.

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