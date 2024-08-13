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Georgia recruiting rumors vs. FACTS
Radi Nabulsi
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UGASports
Publisher
Let's look at how the Bulldogs are doing on the recruiting trail and who might be the next Georgia commit.
WATCH
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