PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0 aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5 dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy02UlJWVFhZNkdaJyk7CiAg fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
Advertisement
News More News
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ago football Edit

Georgia recruiting rumors vs. FACTS

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

Let's look at how the Bulldogs are doing on the recruiting trail and who might be the next Georgia commit.

WATCH

Advertisement
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL3NUWVY5ZExTaElFP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

LISTEN

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGlmcmFtZSBhbGxvd3RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSIgaGVpZ2h0PSIzMDAi IHdpZHRoPSIxMDAlIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiBub25lOyBtaW4td2lkdGg6 IG1pbigxMDAlLCA0MzBweCk7IiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBkYXRhLW5hbWU9 InBiLWlmcmFtZS1wbGF5ZXIiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cucG9kYmVhbi5j b20vcGxheWVyLXYyLz9pPTkzdTUyLTE2OWM4NmEmc3F1YXJlPTEmc2hhcmU9 MSZkb3dubG9hZD0xJmZvbnRzPUFyaWFsJnNraW49MSZmb250LWNvbG9yPWF1 dG8mcnRsPTAmbG9nb19saW5rPWVwaXNvZGVfcGFnZSZidG4tc2tpbj03JnNp emU9MzAwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW49IiI+PC9pZnJhbWU+Cjxicj4KCg==
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxNjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VnYS5yaXZhbHMuY29tL25l d3MvZ2VvcmdpYS1yZWNydWl0aW5nLXJ1bW9ycy12cy1mYWN0cy0xMiIsCiAg ICBjc19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAg IGNzX2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7 CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVF bGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5 VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8g bG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2Ug YWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0 cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnRO b2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8 bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVz ZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJG dWdhLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGZ2VvcmdpYS1yZWNydWl0aW5nLXJ1 bW9ycy12cy1mYWN0cy0xMiZjNT0yMDIyNzMzMTYwJmN2PTIuMCZjaj0xJmNz X3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFn IC0tPgoKCg==