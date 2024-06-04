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Georgia recruiting, Rumors vs. FACTS

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

The Georgia Bulldogs just hosted their first official weekend of June and the UGASports guys have a ton of scoop. Let's talk about it.

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