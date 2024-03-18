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Georgia recruiting rumors

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

The Bulldogs have hosted a ton of 5-star prospects who are ranked No. 1 at their positions. Get the latest on Juju Lewis, David Sanders Jr., Elijah Griffin, Zion Grady and more.

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