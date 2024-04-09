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Georgia recruiting: Hits and misses

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

The Bulldogs missed on one quarterback target, but where do they stand for the others? And what is Georgia getting in new commit Mason Short? Which top players are visiting for G-Day?

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